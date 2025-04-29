Алексей Батраков рассказал, как «Локомотиву» исправиться за результаты в РПЛ весной

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что нужно сделать железнодорожникам, чтобы исправиться за неудачные результаты в РПЛ этой весной. В рамках внутреннего первенства «Локомотив» одержал всего одну победу в последних пяти матчах, обыграв «Пари НН». При этом команда Михаила Галактионова уступила «Рубину» и «Крыльям Советов».

«Надо дойти как можно дальше в Кубке, в идеале — победить. Осталось не так много матчей выиграть там, поэтому всё в наших силах. Конечно, это исправит общую ситуацию. Но и вообще наша задача — победить во всех матчах, которые остались до конца сезона. Хотелось бы её выполнить», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

В матче второго полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России «Локомотив» сыграет с «Ростовом».