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Антонюк: надеюсь, Сафонов станет первым российским вратарём в финале Лиги чемпионов

Антонюк: надеюсь, Сафонов станет первым российским вратарём в финале Лиги чемпионов
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Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха» Алексей Антонюк выразил надежду, что Матвей Сафонов, выступающий за «ПСЖ», станет первым российским голкипером в истории финалов Лиги чемпионов. Парижане уже дошли до полуфинала турнира, где встретятся с лондонским «Арсеналом».

«Матвей участвовал в матчах на групповом этапе и свой вклад в успехи клуба внёс. Конечно, это здорово и круто. Российские футболисты давно не участвовали в решающих матчах Лиги чемпионов, а среди вратарей я таких вообще не помню. Очень надеюсь, что Матвей станет первой ласточкой — и дай бог, чтобы не последней», — сказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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