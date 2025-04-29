В «Торпедо» решили расстаться с Ари, бразилец работает в клубе с 3 декабря — источник

В «Торпедо» приняли решение завершить сотрудничество с Ари, который был назначен спортивным директором клуба 3 декабря. Об этом сообщает Metaratings. По данным источника, Олег Кононов при этом доработает в «Торпедо» как минимум до конца сезона. Речь о смене главного тренера не идёт.

При Ари «Торпедо» приобрело нападающего Алессона, который за девять туров провёл на поле всего 199 минут и не отметился результативными действиями. По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на 11 очков.

Ари известен своими выступлениями за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Профессиональную карьеру игрока бразилец завершил в 2024 году.