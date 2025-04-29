Глушаков: сезон без медалей и трофея станет провалом для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о результатах московского клуба в текущем сезоне. Он считает, что, если красно-белые не завоюют ни одного трофея, это будет провал.

«Если «Спартак» останется без медалей и кубка в этом сезоне, конечно, это будет провал. Руководство всегда ставит высокие задачи, всегда хочет выиграть всё подряд. Будет провал, если получится сезон без трофеев.

Мы можем говорить о будущем Станковича в таком случае, но не знаем, о чём именно. Есть руководство, решение принимаем точно не мы. А вилами по воде водить не хочется», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в РПЛ «Спартак» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с «Динамо».