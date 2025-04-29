Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: сезон без медалей и трофея станет провалом для «Спартака»

Глушаков: сезон без медалей и трофея станет провалом для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о результатах московского клуба в текущем сезоне. Он считает, что, если красно-белые не завоюют ни одного трофея, это будет провал.

«Если «Спартак» останется без медалей и кубка в этом сезоне, конечно, это будет провал. Руководство всегда ставит высокие задачи, всегда хочет выиграть всё подряд. Будет провал, если получится сезон без трофеев.

Мы можем говорить о будущем Станковича в таком случае, но не знаем, о чём именно. Есть руководство, решение принимаем точно не мы. А вилами по воде водить не хочется», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в РПЛ «Спартак» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с «Динамо».

Материалы по теме
«Спартак» и «Динамо» рвутся к Кубку России! Дерби Москвы в полуфинале Пути регионов. LIVE
Live
«Спартак» и «Динамо» рвутся к Кубку России! Дерби Москвы в полуфинале Пути регионов. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android