«Он совершил ошибку и знает об этом». Кроос поддержал Рюдигера после матча с «Барселоной»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос высказался о поведении защитника «сливочных» Антонио Рюдигера в финале Кубка Испании, где «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3).

«Он будет оштрафован. Но давайте не будем делать вид, словно Рюдигер кого-то убил. То, что произошло, было ошибкой. Фотографии ясно свидетельствуют об этом. Уверен, Антонио и сам прекрасно знает, что допустил ошибку», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

В концовке проигранного финала Кубка Испании защитник «Реала» Антонио Рюдигер в демонстративной форме выразил недовольство работой главного арбитра. В частности, футболист кричал оскорбления в адрес судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и бросал в сторону рефери куски льда.