«Он совершил ошибку и знает об этом». Кроос поддержал Рюдигера после матча с «Барселоной»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос высказался о поведении защитника «сливочных» Антонио Рюдигера в финале Кубка Испании, где «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3).
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
«Он будет оштрафован. Но давайте не будем делать вид, словно Рюдигер кого-то убил. То, что произошло, было ошибкой. Фотографии ясно свидетельствуют об этом. Уверен, Антонио и сам прекрасно знает, что допустил ошибку», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.
В концовке проигранного финала Кубка Испании защитник «Реала» Антонио Рюдигер в демонстративной форме выразил недовольство работой главного арбитра. В частности, футболист кричал оскорбления в адрес судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и бросал в сторону рефери куски льда.
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