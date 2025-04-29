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Флорентино Перес наметил трансферную цель «Реала» в лондонском «Арсенале» — Marca

Флорентино Перес наметил трансферную цель «Реала» в лондонском «Арсенале» — Marca
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обозначил центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба как одну из главных трансферных целей «сливочных» на это лето. Сам футболист в курсе планов функционера. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание Marca.

Салиба 24 года, за «Арсенал» французский защитник выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 46 матчей с учётом всех турниров и забил два гола.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильяма в € 80 млн. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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