В «Торпедо» опровергли информацию о скором увольнении Ари

Руководитель пресс‑службы московского «Торпедо» Дмитрий Ганичев опроверг информацию об увольнении спортивного директора клуба Ари. Ранее появилась информация, что чёрно-белые готовы отправить в отставку бразильского специалиста, который работает в московском клубе с 3 декабря 2024 года.

«Не читайте советских газет по утрам! Появившаяся утром в ряде СМИ информация по поводу увольнения Ари из «Торпедо» является недостоверной. Классический пример fake news с целью дестабилизировать обстановку внутри команды перед решающими матчами в концовке сезона. Никаких кадровых решений в нашем клубе ни в отношении Ари, ни кого бы то ни было ещё не принималось», — написал Ганичев в своём телеграм-канале.

При Ари «Торпедо» приобрело нападающего Алессона, который за девять туров провёл на поле всего 199 минут и не отметился результативными действиями. По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на 11 очков. Ари известен своими выступлениями за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Профессиональную карьеру игрока бразилец завершил в 2024 году.