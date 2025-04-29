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«Вкуснее курицы». Онопко рассказал, как делал шашлык из голубей

«Вкуснее курицы». Онопко рассказал, как делал шашлык из голубей
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Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко рассказал неоднозначные истории из детства. Известный экс-футболист поведал, как вместе с друзьями делал шашлык из голубей.

«Были рогатки. Клали камешки, натягивали резинку и целились в воробьёв. Это меня старшие друзья научили, говорили, что мясо вкусное. Скворцы, воробьи и голуби. У последних мяса больше. Друзья отстреливали, я не стрелял, я не любил убивать. Они делали самострелы, почти как ружьё, туда клали маленький железный шарик и подстреливали голубей. Разводили костёр, как курицу зажаривали, как шашлык на палке. Мясо даже вкуснее, чем у курицы. Это было даже не от голода, потому что родители всегда работали и всегда еда была, я никогда не голодал», — сказал Онопко в эфире «Матч Премьер».

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