Сергей Игнашевич обозначил одну из лучших пар центральных защитников в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич высоко оценил игру и взаимодействие защитников армейцев Игоря Дивеева и Виллиана Роши.

«Защита у ЦСКА хорошая. Они не только надёжно играют сзади, но и впереди очень сильны на стандартах. Забивают больше, чем атакующая группа. Роша и Дивеев — одна из лучших пар центральных защитников в нашей стране. Роша, как я думаю, на сегодня в нашей стране играет лучше всех головой. И в обороне, и в атаке», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний Роша провёл 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Дивеев принял участие в 31 матче, забил шесть мячей и один раз ассистировал партнёрам. ЦСКА после 26 туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место в турнирной таблице. 4 мая армейцы сыграют с «Ахматом».