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«Реал» объявил, что Антонио Рюдигер перенёс операцию

«Реал» объявил, что Антонио Рюдигер перенёс операцию
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Пресс-служба мадридского «Реала» объявила, что центральный защитник команды Антонио Рюдигер перенёс операцию из-за травмы связок колена. О сроках восстановления футболиста «сливочные» не сообщили.

В нынешнем сезоне 32-летний Рюдигер провёл 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 24 млн. Действующий контракт немецкого футболиста с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Реал» в ближайшее воскресенье, 4 мая, сыграет с «Сельтой» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча начнётся в 15:00 мск.

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