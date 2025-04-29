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Генич: «Краснодар» играл паршиво в 26-м туре. Но на этом отрезке сезона пофиг, как играешь

Генич: «Краснодар» играл паршиво в 26-м туре. Но на этом отрезке сезона пофиг, как играешь
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Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». «Быки» обыграли соперника со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Краснодар» играл паршиво, но сейчас такой отрезок сезона, когда пофиг, как ты играешь… «Краснодар» в первом тайме — то ли поле тяжёлое, то ли соперник был тягучим и втягивающим «Краснодар» в этот неудобный футбол. Для такой игры нужен быстрый гол, с ним повезло. Потом у «Краснодара» пусто, ничего не происходит, пропустили красивый, породистый гол. Сравняли, и потом из ниоткуда пришёл второй гол, здорово использовали большой коридор. Эдик [Cперцян] красиво забил на индивидуальном мастерстве, Кордоба пенальти заработал. И я подумал: «Насколько «Краснодар» сейчас волнуется, но клуб понимает, что очки терять нельзя, индивидуальные исполнители делали разницу, хоть это их не лучшая игра». А в конце начали дрожать за результат, и в итоге всё могло прийти к ничьей», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

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