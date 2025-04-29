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Владимир Гранат: вылет из Кубка России пошатнёт позиции Лички в «Динамо»

Владимир Гранат: вылет из Кубка России пошатнёт позиции Лички в «Динамо»
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего дерби бело-голубых с московским «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита. Всё-таки это дерби и кубковый матч. В такой игре может произойти что угодно. По игре «Динамо» потеряло очки с «Зенитом», а «Спартак» проиграл ЦСКА. Если исходить из этого, в более лучшем эмоциональном состоянии к матчу подходят футболисты «Динамо».

Вряд ли вылет «Спартака» из Кубка России поставит крест на Станковиче в команде. Что касается Лички, про его возможный уход разговоры ходят давно. Вылет из Кубка России пошатнёт позиции Лички в «Динамо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 29 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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