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Карпин назвал выступающих за границей игроков, которые не сыграют с Нигерией и Беларусью

Карпин назвал выступающих за границей игроков, которые не сыграют с Нигерией и Беларусью
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин присоединится к национальной команде на матчи с Нигерией и Беларусью, если будет здоров. Также Карпин отметил, что не будет вызывать хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева. С Нигерией сборная России сыграет 6 июня, с Беларусью встретится 10 июня.

— Будете ли вызывать на следующий сбор ребят из‑за границы? Головин, Захарян, Кузяев?
— Кузяева — нет, Захаряна — нет. Арсен травмирован. Если Головин будет здоров, то вызовем, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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