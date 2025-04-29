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«Должны помнить историю». Бабаев рассказал о гала-матче ЦСКА в честь 20-летия Кубка УЕФА

«Должны помнить историю». Бабаев рассказал о гала-матче ЦСКА в честь 20-летия Кубка УЕФА
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА 20-летней давности.

«Кубок УЕФА — знаковое событие. Я был на таком борту, который доставил этот важный груз. Я очень хорошо помню, как болельщики встречали команду. Это незабываемые эмоции. Спасибо, что руководство Шереметьева предоставило нам уникальную возможность. Мы хотим провести гала-матч. Мы должны жить сегодняшним днём, но нужно помнить историю, чтобы подрастающее поколение знало об этом.

Мало кто в нас тогда верил. Не буду лукавить, что тоже не был уверен в победе. 18 мая хотим провести уникальный матч, несмотря на нынешние сложности. В центре поля будет эпичное противостояние Рахимича и Алдонина против Смертина и Макелеле», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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