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«Пришлось играть с барменами и поварами». Алдонин раскрыл, как ЦСКА готовился к Кубку УЕФА

«Пришлось играть с барменами и поварами». Алдонин раскрыл, как ЦСКА готовился к Кубку УЕФА
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин раскрыл, как армейцы готовились к финалу Кубка УЕФА сезона-2004/2005. В финальном матче турнира ЦСКА обыграл «Спортинг» со счётом 3:1.

«Когда на предсезонных сборах Газзаев сказал, что у нас задача попасть в финал, мы с шуткой рассмеялись. У нас был достаточно сложный подготовительный период. Мы зарядились этой идеей. На сборах в Италии была плохая погода, соперник отказался играть. Пришлось играть с поварами и барменами. Мы выиграли 10:0. Газзаев тогда сказал, что видел наш победный настрой.

Мы не задумались, что «Спортинг» будет играть у себя дома. Их болельщики слишком рано начали праздновать победу. Это сыграло злую шутку. Уже вечером увезли трофей домой. Соперники были максимально мотивированы. Ни разу за 20 лет не посмотрел полностью этот матч, через эфиры видел какие-то кусочки. Первые минуты «Спортинг» ошеломил нас атаками. У нас не так много финалов было, это мой первый еврокубковый путь», — передаёт слова Алдонина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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