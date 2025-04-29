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Вагнер Лав примет участие в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия Кубка УЕФА

Вагнер Лав примет участие в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия Кубка УЕФА
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Бывший нападающий ПФК ЦСКА Вагнер Лав примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, об этом сообщил директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

«Вагнер Лав обязательно приедет на гала-матч, посвящённый победе ЦСКА в Кубке УЕФА», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее стало известно, что в составе красно‑синих сыграют Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Милош Красич, Ивица Олич и другие, возглавит команду Валерий Газзаев. Команда соперника будет собрана из представителей клубов, с которыми ЦСКА играл в розыгрыше Кубка УЕФА 2005 года: «Челси», «Бенфика», «Парма», «Осер», «ПСЖ», «Партизан» и «Порту».

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