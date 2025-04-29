«Это катастрофа». Пол Скоулз критически оценил сезон «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз полагает, что «красные дьяволы» проводят катастрофический сезон. Напомним, команда Рубена Аморима вышла в полуфинал Лиги Европы УЕФА. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 39 очков по результатам 34 игр.

«Этот сезон в исполнении «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге был катастрофой. На них было очень тяжело смотреть, и в матче с «Борнмутом» снова было непросто. Результаты в Лиге Европы — единственное, что помогает болельщикам испытывать некоторое облегчение», — приводит слова Скоулза TNT Sports.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским «Атлетиком» Бильбао.