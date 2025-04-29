В ЦСКА объяснили, почему организовали экспозицию Кубка УЕФА в аэропорту Шереметьево

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб организовал экспозицию Кубка УЕФА в аэропорту Шереметьево. Мероприятие было организовано в честь победы в Кубке УЕФА 20-летней давности.

«Эмоции от выставки самые положительные. Честно говоря, сам от себя не ожидал. Когда стали вспоминать приземление победного аэропорта и выход команды из самолёта, были тысячи счастливых болельщиков — я поддался ностальгии. Поэтому эмоции самые положительные. Причина очевидна — Шереметьево принял наш самолёт и первый евротрофей в истории российского футбола. Это некая дань истории.

Благодарность Шереметьеву и компании «Аэрофлот», которая на протяжении десятилетий возит команду и на международные выезды, и внутри России. Считаю, что это очень хорошая идея. Спасибо аэропорту Шереметьево за предоставленную возможность! Может быть, болельщики захотят копнуть глубже и почитать про успех российского спорта, а также отдать дань спортсменам, которые достигли этого результата», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.