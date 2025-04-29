Алдонин: вокруг ЦСКА нет лишнего шума. Никто не бьёт себя в грудь: «Мы — чемпионы»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре и результатах армейцев в этом сезоне. После 26 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

«В сегодняшнем ЦСКА в полном порядке Кисляк. Глебов выходит на замену — рвёт и мечет. Наши молодые парни вызывают уважение. Тот же Ваня Обляков. Понятно, что для роста им нужна максимальная конкуренция. Чтобы понимать, где ты находишься, нужно конкурировать с самыми сильными. А таких матчей в чемпионате России не так много. Я всегда хотел играл с самыми сильными. На фоне сильнейших команд можешь понимать, где ты находишься.

Могу сказать, что по весне у ЦСКА уверенная игра в обороне и налажено взаимодействие. Меня радует желание и рвение, с которыми футболисты выходят на поле. Уровень мастерства в атаке не до конца впечатляет, но желание и агрессия команды не могут не впечатлять. Стабильная и организованная игра в обороне даёт повод включиться в полноценную борьбу за медали. О золоте сейчас говорить бессмысленно. Но я помню, что в 2004 году мы были на первом месте за три тура до конца с отрывом в три очка — к сожалению, при двух ничьих и победе мы упустили чемпионство.

Нравится, что вокруг команды нет лишнего шума. Никто не бьёт себя в грудь и не кричит: «Мы — чемпионы»! Хотя так делают некоторые. Идёт поступательная работа, и в будущее смотрим с оптимизмом», — передаёт слова Алдонина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.