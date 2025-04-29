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Агент Станислава Агкацева заявил, что голкипер избежал перелома пальца

Агент Станислава Агкацева заявил, что голкипер избежал перелома пальца
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Агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, поделился информацией о состоянии здоровья 23-летнего голкипера, травмировавшего палец во время матча 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3). По словам Арчегова, Агкацев избежал перелома.

«Со Стасом всё в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить», — приводит слова Арчегова «РБ Спорт».

Агкацев повредил палец на 90+11-й минуте матча с «Динамо» Махачкала, когда отразил удар с пенальти. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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