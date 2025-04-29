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Алдонин: у «Зенита» есть очень сильные легионеры, которые половину сезона валяют дурака

Алдонин: у «Зенита» есть очень сильные легионеры, которые половину сезона валяют дурака
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о легионерах «Зенита», которые, по его мнению, подходят к некоторым матчам РПЛ спустя рукава.

«У «Зенита» есть очень сильные легионеры, которые половину чемпионата валяют дурака. Понимают, что они намного сильнее и могу половину чемпионата обыгрывать в полноги. Но это не всегда не работает. Перестроиться по ходу чемпионата очень сложно. Концовка прошлого сезона показала, что одной ногой «Зенит» был позади как в чемпионате, так и в Кубке России. Но всё сложилось для них удачно, поэтому особых выводов для себя не сделали. Надеюсь, в этом году сделают выводы», — передаёт слова Алдонина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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