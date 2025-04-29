Радимов: «Спартак» запутался в своих схемах

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу армейской команды.

«Спартак» в очередной раз запутался в своих схемах. Я в первый раз видел, как для усиления игры выпустили двух крайних защитников, Рябчука и Зобнина, проигрывая 0:1.

Зобнин «привёз», да, но мне казалось, что в прошлых матчах Зобнин выглядел лучше, чем Денисов. Вышел же опять Денисов и заменён был после первого тайма. Получил место в составе Пруцев, который не играл практически весь год. Сложно объяснимое решение. С одной стороны, можно сказать, что мы не присутствуем на тренировках. С другой стороны, нам Станкович, конечно, ничего не объясняет. А ЦСКА построил свою игру чётко от обороны. Сломать её практически было невозможно. Контроль мяча был, «Спартак» что-то прессинговал, мяч забирал быстро. А дальше конкретики не было», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».