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Радимов: «Спартак» запутался в своих схемах

Радимов: «Спартак» запутался в своих схемах
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу армейской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Спартак» в очередной раз запутался в своих схемах. Я в первый раз видел, как для усиления игры выпустили двух крайних защитников, Рябчука и Зобнина, проигрывая 0:1.

Зобнин «привёз», да, но мне казалось, что в прошлых матчах Зобнин выглядел лучше, чем Денисов. Вышел же опять Денисов и заменён был после первого тайма. Получил место в составе Пруцев, который не играл практически весь год. Сложно объяснимое решение. С одной стороны, можно сказать, что мы не присутствуем на тренировках. С другой стороны, нам Станкович, конечно, ничего не объясняет. А ЦСКА построил свою игру чётко от обороны. Сломать её практически было невозможно. Контроль мяча был, «Спартак» что-то прессинговал, мяч забирал быстро. А дальше конкретики не было», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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