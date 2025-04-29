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36-летний Артём Дзюба рассказал, на какой возраст себя ощущает

36-летний Артём Дзюба рассказал, на какой возраст себя ощущает
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Нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что ментально ощущает себя гораздо моложе, чем ему есть на самом деле. Форварду 36 лет.

— Вы приближаетесь к возрасту 40 лет. Ментально на сколько себя ощущаете?
— Многовато даёте (смеётся). Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королём мира, самым сильным, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне опытный форвард принял участие в 20 матчах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн. Ранее Дзюбы выступал за «Локомотив», турецкий клуб «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

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