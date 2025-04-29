Ориньо раскрыл детали встречи президента РПЛ с футболистами «Химок» во время бойкота

Футболист «Химок» Ориньо раскрыл детали встречи игроков подмосковного клуба с президентом РПЛ Александром Алаевым. Функционер приехал в расположение красно-чёрных, чтобы уговорить футболистов прекратить бойкот и не срывать матчи чемпионата.

— Как отреагировали на ситуацию с приездом в команду президента РПЛ, который решает финансовые проблемы в клубе?

— Был диалог. Президент РПЛ сказал, что понимает, в какой ситуации находится клуб. Дал слово, что поможет выбраться из этой ситуации. Верю ему, это слово мужчины. Ему можно верить. Когда нам обещали помочь, нам нужно думать об игре, постараться показать хорошие результаты, а там поговорим уже про зарплаты, — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев. На фоне этого игроки команды устраивали бойкот тренировок, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой покинул подмосковный клуб, после чего и был назначен Адиев. Бойкот в «Химках» помог прекратить президент РПЛ Александр Алаев, который уговорил игроков вернуться к тренировкам.