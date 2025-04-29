Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, на какой срок выбыл повредивший связки колена Антонио Рюдигер

Стало известно, на какой срок выбыл повредивший связки колена Антонио Рюдигер
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пробудет вне игры от полутора до двух месяцев, сообщает El Partidazo de COPE в социальной сети X (ранее Twitter). Ранее «сливочные» сообщили, что футболист был прооперирован из-за травмы наружного мениска левого колена.

В нынешнем сезоне 32-летний Рюдигер провёл 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 24 млн. Действующий контракт немецкого футболиста с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Реал» в ближайшее воскресенье, 4 мая, сыграет с «Сельтой» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча начнётся в 15:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» объявил, что Антонио Рюдигер перенёс операцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android