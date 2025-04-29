Стало известно, на какой срок выбыл повредивший связки колена Антонио Рюдигер

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пробудет вне игры от полутора до двух месяцев, сообщает El Partidazo de COPE в социальной сети X (ранее Twitter). Ранее «сливочные» сообщили, что футболист был прооперирован из-за травмы наружного мениска левого колена.

В нынешнем сезоне 32-летний Рюдигер провёл 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 24 млн. Действующий контракт немецкого футболиста с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Реал» в ближайшее воскресенье, 4 мая, сыграет с «Сельтой» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча начнётся в 15:00 мск.