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Семак прокомментировал запуск поезда в метро Санкт-Петербурга в честь 100-летия «Зенита»

Семак прокомментировал запуск поезда в метро Санкт-Петербурга в честь 100-летия «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал запуск тематического поезда в метро Санкт-Петербурга в честь 100-летнего юбилея сине-бело-голубых. Ранее клубная пресс-служба показала фотографии вагонов, на внешние и наружные стены которых нанесены изображения бывших и действующих футболистов «Зенита».

«Зенит» давно стал достопримечательностью города. Очень рад, что болельщики смогут ознакомиться с историей клуба не только на земле, но и под ней и, конечно, прокатиться на таком замечательном поезде. Не сомневаюсь, что наши горожане ещё больше будут знать и любить «Зенит». Всех с праздником и 100-летием нашего родного клуба!» — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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