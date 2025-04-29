Пивоваров: «Динамо» много лет поддерживает инициативу отменить запрет пива на стадионах

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые много лет поддерживают инициативу отменить запрет пива на футбольных стадионах. Сегодня, 29 апреля, «Динамо» и «Балтика» заключили договор о сотрудничестве до 2027 года.

«Мы последовательно уже много лет поддерживаем инициативу отменить запрет пива на стадионах. Это вопрос не чисто экономический, а вопрос изменения формата проведения времени на стадионе, количества времени. Это важный момент для футбола, для «Динамо». Мы готовы на любых площадках эту инициативу поддержать.

В законопроект, который был подписан в 2019 году, можно вносить поправки. Они были во втором чтении, но движения по нему нет. Было заявление министра спорта, что какое-то движение будет обеспечено. Клубы РПЛ планировали сделать обращение по этому вопросу. Мы в ожидании этого решения. В текущих условиях футбол выполняет досуговую роль. Пиво повлияло бы на популяризацию футбола», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.