Гендиректор «Динамо» Пивоваров: пиво — элемент праздника для болельщиков

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как относится к употреблению пива футболистами. Он отметил, что такие действия спортсменов не поощряются, пиво в футболе предназначено для болельщиков. Сегодня, 29 апреля, «Динамо» и «Балтика» заключили договор о сотрудничестве до 2027 года.

«Что касается употребления пива спортсменами, они находятся в тренировочных циклах. Употребление пива ими не поощряется. Тренерский штаб же у нас из пивной страны. Это всё, что могу сказать. Пиво — элемент праздника для болельщиков», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.