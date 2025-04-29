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«Очень плохо пробил Агаларов». Генич — о пенальти в матче «Краснодара» с «Динамо» Мх

«Очень плохо пробил Агаларов». Генич — о пенальти в матче «Краснодара» с «Динамо» Мх
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Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался о пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» (3:2), который исполнял нападающий дагестанской команды Гамид Агаларов.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Очень плохо пробил Агаларов. У Стаса уже были матчи в этом сезоне, когда он тащил [пенальти]. С «Пари НН» потащил при счёте 3:0, но одно дело при таком счёте тащишь, другое при 3:2, когда ты вёл 3:1, не забил пенальти, игрок удалён, а тебя давят. Стас ценой пальца [cпас]», — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Агаларов бил пенальти на 90+11-й минуте матча с «Краснодаром», удар отразил голкипер «быков» Станислав Агкацев.

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