«Очень плохо пробил Агаларов». Генич — о пенальти в матче «Краснодара» с «Динамо» Мх

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался о пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» (3:2), который исполнял нападающий дагестанской команды Гамид Агаларов.

«Очень плохо пробил Агаларов. У Стаса уже были матчи в этом сезоне, когда он тащил [пенальти]. С «Пари НН» потащил при счёте 3:0, но одно дело при таком счёте тащишь, другое при 3:2, когда ты вёл 3:1, не забил пенальти, игрок удалён, а тебя давят. Стас ценой пальца [cпас]», — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Агаларов бил пенальти на 90+11-й минуте матча с «Краснодаром», удар отразил голкипер «быков» Станислав Агкацев.