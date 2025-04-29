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Александр Медведев высказался о запуске поезда в метро Санкт-Петербурга в честь «Зенита»

Александр Медведев высказался о запуске поезда в метро Санкт-Петербурга в честь «Зенита»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал запуск тематического поезда в метро Санкт-Петербурга в честь 100-летнего юбилея сине-бело-голубых. Ранее клубная пресс-служба показала фотографии вагонов, на внешние и наружные стены которых нанесены изображения бывших и действующих футболистов «Зенита».

«Очень хороший день сегодня. Неслучайно именно 29 апреля была запущена синяя ветка ленинградского метрополитена. А сегодня мы запускаем состав, оформленный в стиле «Зенита» и Петербурга. Я это особо хочу подчеркнуть, потому что для всех, кто живёт в нашем городе и болеет за наш клуб, «Зенит» и Петербург — это две неразрывные величины.

Мы обратились в метро, поскольку это самый популярный вид транспорта — ежесуточно перевозится два миллиона пассажиров. Надеюсь, большая часть людей, пользующихся синей веткой, будет попадать в состав. Поздравляю всех с этим праздником!» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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