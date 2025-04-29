Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о чемпионской проверке «Краснодара». Эксперт отметил, что «быки» стали набирать максимум очков в матчах, где могли оступиться. Такую удачу нужно заслужить, считает Генич.

«Что значит пройти эту чемпионскую проверку? Вы сейчас вспомнили прошлый сезон, когда «Краснодар» наверняка в таком же матче сыграл 3:3 или бы отдал своё с «Ахматом», как в прошлом году и произошло. У них была ничья с «Крыльями» и поражение от команды из Грозного, по итогу они уже не зависели от себя в этой чемпионской гонке.

После [разгрома от] «Зенита» они одерживают две важные победы, но по наполнению они совсем не убедительные. С тем же «Ахматом» в первом тайме не было никакого преимущества, и вот в этой чемпионской гонке, хоть это нравится или не нравится болельщикам, всегда какую-то роль играют нюансы. Забей Тодорович — и вот ты уже проигрываешь 0:1 команде с хорошей функциональной подготовкой, которой нужны очки, попробуй дальше её раскачать. «Ахмат» не забил, в следующей атаке забил Кордоба, и «Краснодар» уходит на перерыв уверенно. Дальше гол Мелкадзе, и вообще не было моментов, матч шёл на ничью.

«Краснодару» откровенно повезло с пенальти, когда мяч попал в руку Самородову. Но, как бы ни банально звучало, эту удачу нужно заслужить. «Краснодар» играет ровно так же, как и играл до поражения с «Зенитом». Подкосить его это поражение не могло глобально, потому что у «Краснодара» сейчас всё настроено как у трамвая, он идёт по рельсам и никуда не ходит. У него абсолютно чётко, внятно и прагматично выстроена игра. Это не тот футбол, который может подкосить одно поражение, даже от прямого конкурента. Мне так кажется.

В этих матчах они перемололи соперника, хоть футбол «Краснодара», что с «Ахматом», что с «Динамо», мягко говоря, не был впечатляющим по внутреннему наполнению. Но в истории остаётся результат», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».