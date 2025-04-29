Александр Глеб: «Арсенал» и «ПСЖ» выйдут на полуфинал как на последний бой

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между «канонирами» и «ПСЖ». Игра состоится сегодня, 29 апреля, и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Арсеналу» надо грамотно настроиться на «ПСЖ». Это ведь полуфинал. «Арсенал» и «ПСЖ» выйдут на полуфинал как на последний бой. Легко не будет никому, я жду тяжёлых игр в этом противостоянии», – приводит слова Глеба Metaratings.

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся миланский «Интер» и каталонская «Барселона». Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.