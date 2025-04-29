«Это мастерство!» Генич оценил звёздного новичка «Зенита»
Поделиться
Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру звёздного новичка «Зенита» Луиса Энрике в матче с московским «Динамо». Игра 26-го тура РПЛ проходила на минувших выходных и завершилась вничью — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«Он сыграл великолепно. И это при том, что «Динамо» его всё время запускало в штрафную, не встречало у бровки. Раз замах, два замах, бедный Касерес, бедные защитники. Фернандесу, наверное, позвонки массажист всячески мял после игры (улыбается).
Возможно, у Энрике где-то были лишние движения, но понятно, что это был уровень, мастерство!» — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:18
-
17:10
-
17:09
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:46
-
16:38
-
16:28
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:46
-
15:40
-
15:38
-
15:31
-
15:23
-
15:19
-
15:04
-
14:51
-
14:39
-
14:24
-
14:22
-
14:12
-
14:10
-
13:52
-
13:46
-
13:38