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Спартак — Динамо: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Пути регионов Кубка России начнётся в 20:30 мск 29 апреля

«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 29 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).

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