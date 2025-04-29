«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 29 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).