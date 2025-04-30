«Барселона» — «Интер»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Барселона» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 5:3 по итогам двух матчей. «Интер» победил «Баварию» со счётом 4:3 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 6 мая.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: