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Барселона — Интер: во сколько начало матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Интер»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Барселона» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 5:3 по итогам двух матчей. «Интер» победил «Баварию» со счётом 4:3 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
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