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Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Барселоной»

Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Барселоной»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта с испанским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года, команду он возглавил в 2024-м.

«Я думаю, что буду тренировать «Барселону» в следующем сезоне, у меня контракт до 2026 года. Я уже сказал, что очень рад быть здесь, что мне это нравится, но сейчас не время для подобных разговоров. Нужно сосредоточиться на целях, на команде. Всё вращается вокруг игроков, которые завтра (в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером». — Прим. «Чемпионата») должны выложиться на все 100%», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание Marca.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» запланирован на 30 апреля, начало — в 22:00 мск.

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