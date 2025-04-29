«Всё сваливается на индивидуализм». Генич — об игровых проблемах «Зенита»

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался об игровых проблемах санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ нынешнего сезона, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

«Уверен, что у них с мотивацией всё хорошо. Мы можем сколько угодно говорить про сумасшедший состав «Зенита» — и он действительно самый мощный в РПЛ как минимум по многим позициям, — но сильные футболисты не знак равенства и не тождественны сильной команде. Против «Зенита» никто не будет играть в открытый футбол, против них окопается «Локомотив», даже наступит на горло, будет на своей половине поля. Что «Спартак» будет прессинговать, «Динамо» вряд ли сыграет в открытый футбол своим атакующим составом, по первым минутам было понятно, что они не будут с ними в открытую бегать.

В прошлом году они с похожим футболом их обыграли, в этом году, если бы Гладышев, опять сослагательно, но был бы поточнее, то «Зенит» вообще бы ни с чем и уехал. И вот у «Зенита», к сожалению, всё сваливается на индивидуализм. Не могу сказать, что они не хотят. Вижу, что двигается Вендел. Вижу, что Барриос на карточку в каждый момент летит. Вижу, что пытается найти себя в этой игре Глушенков. Педро — футболист с хорошими качествами, но пока тоже не очень понимает. В обороне это сделать чуть проще, ты её выстроил, а дальше многое зависит от индивидуальных качеств. Нино и Эракович — сильные защитники, Мантуан хоть и не защитник, но показывает всё, что есть, своим желанием. У Дугласа в этом сезоне не самый высокий уровень, но ниже определённого он не опускается.

И вот все они — очень сильные индивидуальные игроки, и если ты сыграешь против них, предоставишь свободу, то они тогда тебя растерзают, как это было с «Рубином» во втором тайме, как это произошло с «Краснодаром» тоже во втором», — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».