Литвинов высказался о настрое «Спартака» на матч с «Динамо» в Кубке России

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о настрое своей команды на предстоящую игру с «Динамо». Сегодня, 29 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся красно-белые и бело-голубые. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«На подобные игры не нужно дополнительно настраивать, даже если их несколько подряд. Используются все внутренние резервы. Думаю, всем нравится играть в таких матчах. Чем чаще они будут, тем лучше. К тому же — когда трибуны заполнены. Лично я с самого начала сезона жду именно больших соперников. А если бы все активные фанаты ходили, это было бы вообще лучшее зрелище в мире!» — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».