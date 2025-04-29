Генич — о «Спартаке»: когда всё перекрыто, то игроки не знают, что делать

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич высказался об итогах матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра прошла 26 апреля и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Любое желание сделать команду сильнее — похвально, у ЦСКА вон тоже два трансфера, которые не играют. Вопрос уместности и своевременности. «Спартак» этими трансферами декларировал, кричал, что будет бороться за чемпионство. Конечно, они хотели сделать команду сильнее. У кого-то процесс адаптации затягивается на полгода, как у Угальде. Как Солари за такое количество матчей умудрился получить четыре жёлтые? Это игрок атаки. Ладно, если Дуарте срубил бы кого-нибудь в обороне. Меня попросили нарисовать приблизительный состав «Спартака», а я ещё не видел, что Солари дисквалифицирован. Мне редактор говорит, что тот дисквалифицирован…

Я спрашиваю: «Когда успел?» Может быть, эти трансферы действительно повлияли на Станковича, тренерский штаб и команду, но Угальде уже не тот, по Барко научились играть. «Спартак» — куражная команда. Когда всё перекрыто, то не знают, что делать. ЦСКА себя комфортно чувствовал. Если бы матч закончился 1:1, сказали бы, что логично. Ладно, Бистрович забивает, но Рома Зобнин, опытный игрок, не может позволить себе разворачиваться к воротам и допускать, чтобы у тебя отобрали мяч», — сказал Генич в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».