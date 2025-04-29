«Сильных никто не любит». Миодраг Божович — о «Зените»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович объяснил, почему к санкт-петербургскому «Зениту» в болельщицкой среде присутствует предвзятое отношение.

— В этом году гегемония «Зенита» закончится?

— Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.

— Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?

— Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России, — приводит слова Божовича «Спорт-экспресс».

По итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). В следующем матче в рамках внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН». Игра состоится 4 мая и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».