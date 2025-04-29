Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сильных никто не любит». Миодраг Божович — о «Зените»

«Сильных никто не любит». Миодраг Божович — о «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович объяснил, почему к санкт-петербургскому «Зениту» в болельщицкой среде присутствует предвзятое отношение.

— В этом году гегемония «Зенита» закончится?
— Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.

— Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?
— Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России, — приводит слова Божовича «Спорт-экспресс».

По итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). В следующем матче в рамках внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН». Игра состоится 4 мая и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

Материалы по теме
«Всё сваливается на индивидуализм». Генич — об игровых проблемах «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android