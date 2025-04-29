Александр Медведев: если бы судьи помогали «Зениту», мы бы уже праздновали чемпионство

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал глупыми заявления о помощи сине-бело-голубым со стороны судей. Функционер отметил, что если бы такая помощь «Зениту» оказывалась, то команда Сергея Семака уже праздновала бы чемпионство. После игры 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» председатель совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин высказался, что судейство в матче было в большей степени ориентировано на юбилейную дату санкт-петербургского клуба.

«Если бы нам помогали, мы бы уже праздновали чемпионство. Потому это абсолютно глупые заявления», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, по итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).