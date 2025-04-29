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Александр Медведев: если бы судьи помогали «Зениту», мы бы уже праздновали чемпионство

Александр Медведев: если бы судьи помогали «Зениту», мы бы уже праздновали чемпионство
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Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал глупыми заявления о помощи сине-бело-голубым со стороны судей. Функционер отметил, что если бы такая помощь «Зениту» оказывалась, то команда Сергея Семака уже праздновала бы чемпионство. После игры 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» председатель совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин высказался, что судейство в матче было в большей степени ориентировано на юбилейную дату санкт-петербургского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Если бы нам помогали, мы бы уже праздновали чемпионство. Потому это абсолютно глупые заявления», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, по итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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