Генич: говорить, что «Зенит» всё равно станет чемпионом, — глупо

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о чемпионских амбициях «Краснодара». За четыре тура до конца чемпионата «быки» возглавляют турнирную таблицу и на четыре очка опережают ближайшего преследователя — «Зенит».

— Дотянет ли в итоге «Краснодар» до чемпионства?

— Сложно, но упираться и говорить, что «Зенит» всё равно станет чемпионом, — глупо. Однако нельзя сказать, что и «Краснодар» им станет на 100%, Opta же посчитала, сколько там, 68%.

ЦСКА и «Динамо» — очень сложные соперники, «Динамо» дома в последнем туре. Это вопрос психологии и удачи, потому что в двух последних матчах «Краснодар» откровенно перетянул её на свою сторону. Если всё сложится без шероховатостей и сенсаций, то, наверное, «Краснодар» должен дотянуть, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».