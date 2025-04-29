Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов назвал лидера нынешнего «Спартака»

Литвинов назвал лидера нынешнего «Спартака»
Комментарии

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кого считает лидером в команде. В первую очередь, он выделил российского полузащитника Романа Зобнина. Также Руслан отметил вклад сербского защитника Срджана Бабича.

— Кого ты можешь назвать лидером в сегодняшнем «Спартаке»?

— Само собой, есть Рома Зобнин. А если говорить про линию защиты, то понимаю, что Бабич уже давно играет на этой позиции. Своим менталитетом он соответствует статусу лидера, был в предыдущих командах капитаном. Кроме того, Срджан владеет испанским, английским, хорошо понимает русский. То есть может быть связующим звеном для всей команды, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Спартак» приговорит Личку, а «Зенит» прервёт серию ЦСКА? Интриги Кубка России
«Спартак» приговорит Личку, а «Зенит» прервёт серию ЦСКА? Интриги Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android