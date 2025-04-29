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Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов продать Мак Аллистера в «Реал»

Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов продать Мак Аллистера в «Реал»
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Мадридскому «Реалу» интересен 26-летний полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить аргентинского футболиста, если поступит предложение в размере € 100 млн. Подчёркивается, что «сливочные» высоко оценивают игровые качества Мак Аллистера, однако считают указанную сумму завышенной.

В нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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