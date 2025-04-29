Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов — об Агкацеве: обычно после травм мизинцев вратари выходят уже на следующую игру

Чанов — об Агкацеве: обычно после травм мизинцев вратари выходят уже на следующую игру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о травме вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, полученной в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Не знаю, насколько серьёзна травма пальца у Агкацева. Мизинцы — это ахиллесова пята вратарей во все времена. Надо быть рядом, чтобы понимать, в каком он состоянии. Может, палец не сломан, а выбит. Восстановление можно занять от недели до года. Но обычно после таких травм мизинцев вратари выходят уже на следующую игру. С определённым вывихом вратарь может играть, но всё зависит от Агкацева и медицинского штаба», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 26-го тура вратарь «Краснодара» при счёте 3:2 отразил пенальти от форварда «Динамо» Гамида Агаларова на 90+11-й минуте. После матча стало известно, что Агкацев получил повреждение мизинца во время сейва.

Материалы по теме
Эта развязка «Краснодара» — чемпионская?! Агкацев взял пенальти на 90+11-й ценой здоровья!
Эта развязка «Краснодара» — чемпионская?! Агкацев взял пенальти на 90+11-й ценой здоровья!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android