Чанов — об Агкацеве: обычно после травм мизинцев вратари выходят уже на следующую игру

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о травме вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, полученной в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2).

«Не знаю, насколько серьёзна травма пальца у Агкацева. Мизинцы — это ахиллесова пята вратарей во все времена. Надо быть рядом, чтобы понимать, в каком он состоянии. Может, палец не сломан, а выбит. Восстановление можно занять от недели до года. Но обычно после таких травм мизинцев вратари выходят уже на следующую игру. С определённым вывихом вратарь может играть, но всё зависит от Агкацева и медицинского штаба», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 26-го тура вратарь «Краснодара» при счёте 3:2 отразил пенальти от форварда «Динамо» Гамида Агаларова на 90+11-й минуте. После матча стало известно, что Агкацев получил повреждение мизинца во время сейва.