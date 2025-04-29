Клод Макелеле и Алексей Смертин сыграют в гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Стали известны ещё два участника выставочного матча, приуроченного к юбилею победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Как сообщает пресс-служба армейцев, в составе сборной европейских легенд на поле выйдут бывшие полузащитники лондонского «Челси» Клод Макелеле и Алексей Смертин.

В сезоне-2004/2005 оба футболиста принимали участие в матчах с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2004/2005, где красно-синие заняли третье место, после чего квалифицировались в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Матч ЦСКА-2005 — Сборная Кубка УЕФА пройдёт в воскресенье, 18 мая, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.