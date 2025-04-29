«Скоро увидимся». Рюдигер обратился к болельщикам после операции на мениске

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своём состоянии после перенесённой операции на мениске. Ранее СМИ сообщали, что 32-летний футболист может пропустить шесть-восемь недель.

Фото: Из личного архива Антонио Рюдигера

Фото: Из личного архива Антонио Рюдигера

«После того как я более семи месяцев играл с сильной болью, мне, к сожалению, пришлось перенести операцию на мениске. Теперь я наконец-то снова не чувствую боли, и операция прошла успешно. Спасибо команде врачей и особенно Гвидо Спиранделли (физиотерапевт «Реала». — Прим. «Чемпионата»).

Хочу как можно скорее вернуться к игре, ведь впереди два больших турнира — Лига наций и клубный чемпионат мира, но сейчас мне нужно идти от недели к неделе, а там посмотрим. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло. Скоро увидимся — и берегите себя», — написал Рюдигер в своём аккаунте в социальной сети.

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Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: