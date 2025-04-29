Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Агкацева: «Краснодар» созрел для чемпионства, о Европе сейчас не думаем

Агент Агкацева: «Краснодар» созрел для чемпионства, о Европе сейчас не думаем
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, высказался о будущем своего клиента, отметив, что его клуб способен выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

«Думаю, «Краснодар» созрел для чемпионства. Хотелось бы, чтобы Сергей Николаевич Галицкий отпраздновал титул в этом году.

Переход Стаса в Европу? Вообще сейчас об этом не думаем», — приводит слова Арчегова Sport24.

За четыре тура до конца сезона «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, заработав 58 очков в 26 матчах.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Генич: «Краснодар» играл паршиво в 26-м туре. Но на этом отрезке сезона пофиг, как играешь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android