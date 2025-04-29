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Агент Агкацева: «Краснодар» созрел для чемпионства, о Европе сейчас не думаем

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, высказался о будущем своего клиента, отметив, что его клуб способен выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

«Думаю, «Краснодар» созрел для чемпионства. Хотелось бы, чтобы Сергей Николаевич Галицкий отпраздновал титул в этом году.

Переход Стаса в Европу? Вообще сейчас об этом не думаем», — приводит слова Арчегова Sport24.

За четыре тура до конца сезона «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, заработав 58 очков в 26 матчах.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.