Борис Ротенберг хочет назначить Гильерме спортивным директором «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг рассматривает вариант с назначением Маринато Гильерме на пост спортивного директора железнодорожников, если после этого сезона займёт место гендиректора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На текущий момент Борис Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Экс-вратарь железнодорожников Маринато Гильерме выступал в составе московского клуба с 2007 по 2024 год.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Борис Ротенберг станет генеральным директором столичного клуба в случае, если итоги сезона будут оценены как неудачные.

Материалы по теме Эксклюзив Борис Ротенберг сменит Леонченко на посту гендира «Локо», если сезон признают неудачным

«Золотая» эра «Локомотива»: