Литвинов: обрадовался, когда узнал, что соперником «Спартака» в Кубке будет «Динамо»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, почему обрадовался, узнав, что соперником красно-белых в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России станет столичное «Динамо». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, в 20:30 мск.

— В последние сезоны мы очень часто играем с «Динамо», в том числе в товарищеских встречах. Для «Спартака» это сейчас самый знакомый соперник?

— Любая команда — живой организм. Часто меняются игроки, тактика. Плюс можно подойти к дерби в разном физическом и психологическом состоянии. После неудачи или после серии побед. Поэтому каждый матч — новая история и требует досконального изучения соперника. В этом плане хороший пример — хоккейный плей-офф, где команды играют друг с другом через день, но каждый раз всё складывается иначе.

По итогам кубковой жеребьёвки я даже обрадовался, что будет новое дерби. Тяжёлая игра, никто не спорит. Но для нас лучше всего, когда перед матчем не нужно копаться в себе и настраиваться дополнительно, — сказал Литвинов в интервью официальному сайту «Спартака».

Во втором полуфинале Пути регионов друг с другом сыграют «Ростов» и «Локомотив». В финале Пути РПЛ Кубка России в формате двухматчевого противостояния встретятся «Зенит» и ЦСКА.