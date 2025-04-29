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Литвинов: обрадовался, когда узнал, что соперником «Спартака» в Кубке будет «Динамо»

Литвинов: обрадовался, когда узнал, что соперником «Спартака» в Кубке будет «Динамо»
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Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, почему обрадовался, узнав, что соперником красно-белых в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России станет столичное «Динамо». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В последние сезоны мы очень часто играем с «Динамо», в том числе в товарищеских встречах. Для «Спартака» это сейчас самый знакомый соперник?
— Любая команда — живой организм. Часто меняются игроки, тактика. Плюс можно подойти к дерби в разном физическом и психологическом состоянии. После неудачи или после серии побед. Поэтому каждый матч — новая история и требует досконального изучения соперника. В этом плане хороший пример — хоккейный плей-офф, где команды играют друг с другом через день, но каждый раз всё складывается иначе.

По итогам кубковой жеребьёвки я даже обрадовался, что будет новое дерби. Тяжёлая игра, никто не спорит. Но для нас лучше всего, когда перед матчем не нужно копаться в себе и настраиваться дополнительно, — сказал Литвинов в интервью официальному сайту «Спартака».

Во втором полуфинале Пути регионов друг с другом сыграют «Ростов» и «Локомотив». В финале Пути РПЛ Кубка России в формате двухматчевого противостояния встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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